الفصائل الفلسطينية: معبر رفح فلسطينى مصرى.. ولا بد من انسحاب الاحتلال وإعادة تشغيله

رحَّبت الفصائل الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الفصائل الفلسطينية: "ندعو للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيًا مصريًا خالصًا".

وطالبت الفصائل الفلسطينية كل الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي الاحتلال من مسئولياته.

وأكدت حاجة الشعب الفلسطيني المُلِحَّة لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.