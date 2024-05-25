السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كارثة إنسانية".. مخاوف من توقف محطة تحلية المياه عن العمل فى غزة

غزة
غزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك مخاوف حول توقف محطة تحلية المياه عن العمل، حيث تنتج يوميًا 3 ملايين و700 ألف جالون للنازحين.

وأضاف أبوكويك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المحطة منذ اليوم الأول لعمليات النزوح نحو جنوب قطاع غزة هي التي تكفلت بتوفير مياه صالحة للشرب لمئات آلاف من النازحين في مدينة رفح.

كارثة إنسانية تلوح بالأفق ومخاطر جمة تحدق بالنازحين

وتابع: "حينما بدأت عمليات النزوح لمدينة خان يونس وصلت مياه المحطة للنازحين في غرب خان يونس ودير البلح، وهناك 24 ساعة فاصلة في مسار عمل المحطة ويمكن أن تخرج عن الخدمة بشكل كامل".

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس بأن هناك كارثة إنسانية تلوح بالأفق، ومخاطر جمة تحدق بالنازحين الذين لن يتمكنوا من الحصول على مياه صالحة للشرب، كل ذلك له علاقة بمنع الاحتلال لدخول الوقود والسولار إلى قطاع غزة بعد بدء العدوان البري على مدينة رفح الفلسطينية، وإغلاق معبر رفح ومعبر كرم أبوسالم. 

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