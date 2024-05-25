جيش الاحتلال يدمر أبنية سكنية بكاملها فى رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أبنية سكنية بكاملها ببعض أحياء رفح الفلسطينية ولا سيما في أحياء الشوكة والجنينة.

انتشال آلاف الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.