سنجر: تقرير CNN عبارة عن أكاذيب لإبعاد وتقليل دور مصر فى الوساطة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تقرير cnn بشأن الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل، لم يشر إلى حقيقة، بل هو عبارة عن أكاذيب لإبعاد وتقليل دور مصر في الوساطة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر ليست وسيطًا بل شريكًا، لأن غزة قضية أمن قومي مصري وعربي.

تاريخ مصر من الحرب والسلام من أجل فلسطين

أضاف سنجر، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن غزة ليست في منطقة جغرافية تبعد آلاف الأميال عن جمهورية مصر العربية، وبالتالي تاريخ مصر من الحرب والسلام كان من أجل فلسطين، وهذا أمر أصبح جزءًا من عقيدة المصريين والرئيس والحكومة.

وأوضح، أن ما يحدث الآن أن إسرائيل شعرت بأنها أخذت شيكًا على بياض منذ كامب ديفيد، لكن اتفاق السلام كان مبنيًا على أن يعطى للفلسطينيين أيضًا حقهم، بينما تباطأ المجتمع الدولي، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت داعمة لدولة الاحتلال، والدليل على ذلك أن رئيس الكونجرس الأمريكي دعا رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو إلى إلقاء خطاب أمام الكونجرس على الدم والقتل وتدمير قطاع غزة.