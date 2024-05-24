أسامة السعيد: الأكاذيب الإسرائيلية مثيرة للشفقة وتنم عن ارتباك وفشل

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الأكاذيب الإسرائيلية ليست مثيرة فقط للاستغراب، وإنما مثيرة أيضًا للشفقة، لأنها تنم عن ارتباك وإحساس عميق بالأزمة، وفشل على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية، ويضاف إليها الآن الفشل الإعلامي.

وأضاف السعيد خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ممارسة الأكاذيب لا يمكن أن تنطوي على العالم الذي يرى ويسمع ويتابع على مدار الساعة ما تقوم به مصر من دعم لجهود الإغاثة وإصرار على دخول المساعدات عبر معبر رفح الذي احتلت إسرائيل جانبه الفلسطيني، وعرقلت دخول المساعدات عبر الشريان الوحيد الذي كان مفتوحًا لإغاثة الأشقاء في غزة.

إسرائيل تصر على إغلاق كل المعابر التي تمتلكها

ونوه رئيس تحرير جريدة الأخبار، بأن إسرائيل تصر على إغلاق كل المعابر التي تمتلكها مع القطاع منذ 7 أكتوبر، وهذا أسلوب متعمد لتجويع وإبادة الشعب الفلسطيني، عبر استخدام المساعدات ومنع دخولها للقطاع، وهذه الأكاذيب تتنامى كل تنامى الفشل الإسرائيلي في تحقيق أية أهداف على الأرض.

وتابع: إسرائيل فشلت حتى الآن في تنفيذ أي من الأهداف التي تعاهدت بها في بداية هذه العملية الانتقامية، سواء سياسيًا أو أمنيًا أو عسكريًا.