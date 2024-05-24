الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرحات: مصر تتعامل مع سيل من الأكاذيب لمنع تصدير صور مغلوطة حول القضية الفلسطينية

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الأكاذيب والمغالطات الإسرائيلية ليست المرة الأولى التي تصدر عن الجانب الإسرائيلي مثلها، وأعتقد أنه من السهل فهم مثل هذه الإدعاءات لطبيعة اللحظة الحالية في إسرائيل.

وأكد فرحات، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تتعامل مع سيل من الأكاذيب لمنع تصدير صور مغلوطة حول القضية الفلسطينية.

أزمة سياسية في إسرائيل 

وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن هناك تيار يميني متطرف يسيطر على إسرائيل منذ ما قبل أزمة 7 أكتوبر، هذا التيار بات يسيطر على الحياة السياسية في إسرائيل، حيث أن هذا التيار يؤمن بمقولات دينية متطرفة، ويسعى دائمًا لتوريط إسرائيل في مغامرات داخلية، وفرض افتراضات أمنية وعسكرية متطرفة على محيطها الإقليمي، خاصة الأراضي الفلسطينية.

ونوه رئيس مجلس إدارة الأهرام، بأن السياسة العامة داخل إسرائيل، وسياساتها الخارجية للأسف باتت في يد هذا التيار اليميني المتطرف، فضلًا عن وجود أزمة سياسية حادة وكبيرة تعيشها إسرائيل منذ سنوات، بسبب عدم الاستقرار الحكومي وسقوط حكومات، وهذه الأزمات تدفع إسرائيل لمحاولة التغطية عليها وعدم تصديرها للخارج.

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