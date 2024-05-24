الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بزيادة حوالى 46%.. ارتفاع مساحات زراعة القطن هذا العام

القطن
القطن

قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إن موسم القطن في مصر هذا العام يشهد زيادة ملحوظة في المساحة المزروعة، لتتجاوز مساحة الأفدنة المخصصة لزراعة القطن 210 آلاف فدان على مستوى الجمهورية، بزيادة 46% على أساس سنوي، لافتًا إلى أنَّ آخر موعد لزراعة القطن في الوجه البحري هو 15 مايو.

كفر الشيخ تتصدر قائمة المحافظات المزروعة قطن 

وأضاف يحيى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن محافظة كفر الشيخ تعد أكبر محافظات الجمهورية التي تنتج محصول القطن بمساحة مزروعة تجاوزت 66 ألف فدان حتى الآن، وبالنسبة للأصناف المستهدف زراعتها هذا العام من "جيزة 92" حوالي 11.365 ألف فدان، ومن "جيزة 94" حوالي 189 ألف فدان، و"جيزة 96" وأحد الأصناف "جيزة 97" فمستهدف زراعة 15 و19.8 ألف فدان.

وأوضح وكيل معهد بحوث القطن، أنه تم الإعلان عن استحداث سلالات جديدة من أصناف القطن مؤخرًا، و"جيزة 98" الأحدث فأول مرة تتم زراعته كان في مركز دارالسلام بمحافظة سوهاج العام الماضي، وهذا العام تمت زراعته في سوهاج بأكلمها والتوسع في زراعته بالوادي الجديد والأقصر وأسوان.

وعن مميزات "جيزة 98"، قال: إنه قصير العمر أي لا يستغرق وقتا طويلا للإنتاج، ومرتفع الإنتاجية والجودة، ويناسب المغازل المحلية والإنتاج المحلي، ويتحمل درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية وقلة المياه، وملائم للانتشار في مصر العليا والصعيد.

موسم القطن في مصر وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج معهد بحوث القطن بحوث القطن الدكتور وليد يحيى الارتفاع الملحوظ بمساحات زراعة القطن بزيادة حوالي 46

مواد متعلقة

انكسار الموجة الحارة.. وانخفاض درجات الحرارة بمعظم المحافظات

فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا الإسرائيلى بالطائرات المسيرة

"سر الأريكة" في ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

106 شهداء و176 مصابًا إثر 10 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة

مذكرة اعتقال نتنياهو.. المدعى العام للجنائية الدولية يثير القلق فى تل أبيب

بن غفير يدعو نتنياهو لتجاهل قرار "الجنائية الدولية".. ويطالبه بتكثيف الحرب على غزة

المدعى العام للجنائية الدولية: مسئولون إسرائيليون حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إعلان "الجنائية الدولية" بشأن أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت كارثى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق هائل داخل منزل بكفر شكر

أخبار فاتتك| قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلى.. ووفاة شقيق مدحت صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعي وجوي لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية