بزيادة حوالى 46%.. ارتفاع مساحات زراعة القطن هذا العام

قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إن موسم القطن في مصر هذا العام يشهد زيادة ملحوظة في المساحة المزروعة، لتتجاوز مساحة الأفدنة المخصصة لزراعة القطن 210 آلاف فدان على مستوى الجمهورية، بزيادة 46% على أساس سنوي، لافتًا إلى أنَّ آخر موعد لزراعة القطن في الوجه البحري هو 15 مايو.

كفر الشيخ تتصدر قائمة المحافظات المزروعة قطن

وأضاف يحيى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن محافظة كفر الشيخ تعد أكبر محافظات الجمهورية التي تنتج محصول القطن بمساحة مزروعة تجاوزت 66 ألف فدان حتى الآن، وبالنسبة للأصناف المستهدف زراعتها هذا العام من "جيزة 92" حوالي 11.365 ألف فدان، ومن "جيزة 94" حوالي 189 ألف فدان، و"جيزة 96" وأحد الأصناف "جيزة 97" فمستهدف زراعة 15 و19.8 ألف فدان.

وأوضح وكيل معهد بحوث القطن، أنه تم الإعلان عن استحداث سلالات جديدة من أصناف القطن مؤخرًا، و"جيزة 98" الأحدث فأول مرة تتم زراعته كان في مركز دارالسلام بمحافظة سوهاج العام الماضي، وهذا العام تمت زراعته في سوهاج بأكلمها والتوسع في زراعته بالوادي الجديد والأقصر وأسوان.

وعن مميزات "جيزة 98"، قال: إنه قصير العمر أي لا يستغرق وقتا طويلا للإنتاج، ومرتفع الإنتاجية والجودة، ويناسب المغازل المحلية والإنتاج المحلي، ويتحمل درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية وقلة المياه، وملائم للانتشار في مصر العليا والصعيد.