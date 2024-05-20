الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مذكرة اعتقال نتنياهو.. المدعى العام للجنائية الدولية يثير القلق فى تل أبيب

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه من المبكر الحديث عن رد فعل إسرائيلي، على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت عن أن المؤسسة القانونية الإسرائيلية وكبار القانونيين الإسرائيليين في وزارة الشئون القانونية ووزارة المالية يجتمعون لمناقشة ما طلبته المحكمة الجنائية الدولية.

 

لا يمكن لأحد أن يتهرب من قرارات المحكمة حتى لو كان رئيسًا

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إلى أن محكمة الجنائية الدولية أكدت أنه لا يمكن لأحد أن يتهرب من قراراتها حتى لو كان رئيسًا، وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، نقلًا عن شخصية سياسية في دائرة نتنياهو، عن أن هذا القرار إن جرى تنفيذه سيكون وصمة عار على مستوى عالمي".

 

المستوى السياسي الإسرائيلي مارس ضغوطًا على الجانب الأمريكي لإيقاف إصدار مثل هذه القرارات

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، بأن المستوى السياسي الإسرائيلي مارس ضغوطا على الجانب الأمريكي لإيقاف إصدار مثل هذه القرارات، لأنها ستؤثر على الزيارات المختلفة، خاصة أن الدول التي وقعت على اتفاقيات لهذه المحكمة تحد من دخول المسئولين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، وإن صدرت أحكام ضد نتنياهو ووزير دفاعه جالانت فإن زياراته ستتقلص وتيرتها.

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