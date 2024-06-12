طبيب الأهلى يكشف الحالة الطبية للفلسطينى وسام أبوعلى

قال د.أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، إن وسام أبوعلي، مهاجم الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأ تنفيذه أمس، على هامش المران الجماعي للفريق.

أضاف جاب الله، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وسام أبوعلي بجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرًا، لافتًا إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل للتخلص من الإصابة.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء بعد غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

على صعيد آخر، عاد الفريق للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، الإثنين، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمرحلة القادمة.‏

وعقد مارسيل كولر جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية ‏تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.‏

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات خططية متنوعة للاعبين، في الوقت الذي أدى فيه علي معلول جلسة في «الجيم» ضمن ‏برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له.

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