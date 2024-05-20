الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإنجازات والدروس المستفادة".. تفاصيل مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل

جريدة الدستور

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان  "المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.. إنجازات تحققت ودروس مستفادة"، أقامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مؤتمرا للحديث عن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل والخطوات التي اتخذتها المنظومة الوطنية لتحقيق تحول في شكل تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في الجمهورية الجديدة.

6 محافظات و5 ملايين مواطنين في المرحلة الأولى

 وأوضح التقرير، أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، شملت 6 محافظات بأكثر من 5 ملايين مواطنين أصبح لهم الحق في تلقي الرعاية الصحية في أكثر من 300 منشأة تابعة لنظام التأمين الصحي الشامل.

وجاءت منظومة التأمين الصحي نتيجة سنوات من العمل لمختلف أجهزة الدولة، في إطار متابعة مستمرة بهدف إنجاح تجربة حلم بها آلاف المتخصصين وانتظرها ملايين المواطنين.

الهيئة ملتزمة بالمرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي

وأكد الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، "رغم أن الهيئة ملتزمة بالمرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، إلا أنّ لدينا منشآت صحية معتمدة وتطبق معايير الجودة في 18 محافظة، وبالتالي، فإننا نستبق بخطوات ونطمئن كل جموع الشعب المصري أن هذا النظام أتى ليستقر ويستمر، وبحلول عام 2030 إن شاء الله يكون كل مواطن مصري على أرض مصر يتمتع بمنظومة صحية ذات خدمات صحية شاملة وبجودة عالية واستدامة".

التأمين الصحي الشامل المرحلة الاولي الانجازات الدروس المستفادة الدكتور هاني راشد هيئة الرعاية الصحية

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