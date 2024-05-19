الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: غزة تتعرض لكارثة إنسانية بعد سيطرة الاحتلال على المعبر

غزة
غزة

أكد هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن المجاعة بدأت تنتشر داخل قطاع غزة جراء أعمال التضييق التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أكثر من مليونى فلسطينى فى غزة بلا مأوى

وقال أبوسعيد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية كبرى، بعد سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة بلا مأوى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

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