الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": عمليات حزب الله على الحدود رد غير مباشر على تهديدات سموتريتش

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه لم يصدر أي رد رسمي من حزب الله حتى الآن حول تهديدات وزير المالية الإسرائيلي، لافتًا إلى أن تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية، والعمليات التي نفذها وينفذها الحزب تعتبر ردًا غير مباشر على مثل هذه التصريحات.

عدد من العمليات تجاوزت مناطق الاشتباك

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله مستمر في تنفيذ العمليات من الجنوب اللبناني سواء بنفس الوتيرة أو وتيرة أكبر، كما كشف الحزب عن أسلحة لأول مرة في ميادين المعركة، وهناك عدد من العمليات التي تجاوزت مناطق الاشتباك.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت إلى أن هناك سلسلة من العمليات النوعية التي ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى تمسك الحزب بمطالبه الرئيسية لوقف العمليات وهي وقف العدوان على قطاع غزة، والتزام إسرائيلي وضمانات مؤكدة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية المستمرة لقرابة 18 عامًا.

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