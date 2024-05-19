حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية المستحدثة بموقع راميا وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع راميا، وحققنا بها إصابة مباشرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المالكية

وكان "حزب الله" أعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المالكية، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.