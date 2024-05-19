الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": الشرطة الإسرائيلية تستخدم العنف لفض مظاهرات أهالى المحتجزين

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

قالت "دانا أبو شمسية"، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن هناك تغيرًا في خطاب عوائل المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، خاصة المتظاهرين الإسرائيليين وتحديدًا اليسار الإسرائيلي منهم، وبعد هذه التشققات والتصدعات بين أعضاء الكابينت والحكومة الإسرائيلية، والتصريحات الأخيرة لأولويات الحكومة، ما دفع الشارع الإسرائيلي للخروج في تظاهرات.

إقالة نتنياهو وإجراء انتخابات

وأضافت أبو شمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشارع الإسرائيلي خرج في تظاهرات بتل أبيب، وأكثر من 50 موقعا وبلدة إسرائيلية، حيث عشرات الآلاف من المستوطنين أقاموا تظاهرات هناك، وفي بيان شرطة الاحتلال قالوا إن التظاهرات غير قانونية، ما دفع لاستخدام العنف لتفرقة المتظاهرين، والاعتداء بالضرب المبرح على أحد المتظاهرين الذي فقد 6 من عائلته بأحداث 7 أكتوبر.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، أن عائلات المحتجزين طالبوا في بيانٍ بإقالة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات، وقالوا إن "نتنياهو" ترك أبناءهم يواجهون الموت وحدهم.

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