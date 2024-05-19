الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تعرض المشاهد الأولى لمستوطنين يهاجمون شاحنة مساعدات قرب حاجز ترقوميا

مستوطنين
مستوطنين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، المشاهد الأولى لمستوطنين يهاجمون شاحنة مساعدات قرب حاجز "ترقوميا" غرب الخليل متوجهة لقطاع غزة.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتجمع المستوطنون عند حواجز الضفة الغربية باتجاه قطاع غزة، لمهاجمة شاحنات المساعدات، وإلقائها على الأرض بالدهس عليها وحرقها.

بعض الشاحنات الفلسطينية تتعرض للهجوم

وأضافت السلامين، أن بعض الشاحنات الفلسطينية تتعرض للهجوم، وأيضًا في الضفة الغربية، حيث يتجمع المستوطنون لضرب سائق الشاحنة، وإلقاء المواد التموينية والتجارية على الأرض، ويتهيأ لهم بأنها مساعدات ذاهبة للأهالي في غزة، وإنما هي فقط للمحال التجارية.

وتابعت: هجمات المستوطنين ليست فقط على الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمساعدات الإغاثية، وإنما يقوم المستوطنون بإطلاق النار على شاب فلسطيني في قرية بالضفة الغربية، فضلًا عن مهاجمة بعض القرى، لمزيد من تهديدهم وترحيلهم من المنطقة. 

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