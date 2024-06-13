الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد بشأن شقيق "كهربا" المتهم بضرب رضا البحراوي

فتحي أورتيجا وكهربا
فتحي أورتيجا وكهربا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، حبس فتحي أورتيجا شقيق لاعب كرة القدم "كهربا"، واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في واقعة التعدي على المطرب الشعبي رضا البحراوي.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم واثنين آخرين تعدوا بالضرب على المطرب الشعبي رضا البحراوي باستخدام "حديدة" وذلك خلال مشاجرة بينهم على باخرة سياحية بمنطقة المعادي.
 

جاء في اعترافات المتهم أن المغني الشعبي رضا البحراوي، خلال إحيائه الحفل نظر له باحتقار ما أثار غضبه وقلل منه أمام الموجودين وقاله له: "هستناك بره"، وبالفعل تعدى عليه عقب خروجه من الحفل بـ"حديدة" وهشم سيارته، وذلك بمساعدة آخرين، فوجهت له النيابة تهمة البلطجة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وقررت النيابة حبس شقيق كهربا، واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات والكشف الظاهري، وانتداب لجنة هندسية لفحص سيارة رضا البحراوي وحصر التلفيات.

المطرب الشعبي رضا البحراوي شقيق لاعب كرة القدم كهربا قاضي المعارضات محكمة المعادى

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