آخر تطورات قضية شقيق كهربا ورضا البحراوى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، بعرض فتحي أورتيجا شقيق لاعب كرة القدم "كهربا"، على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، في واقعة التعدي على المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم واثنين آخرين تعدوا بالضرب على المطرب الشعبي رضا البحراوي باستخدام حديدة وذلك خلال مشاجرة بينهم على باخرة سياحية بمنطقة المعادي.

وجاء في اعترافات المتهم أن المغني الشعبي رضا البحراوي، خلال إحيائه الحفل نظر له باحتقار ما أثار غضبه وقلل منه أمام الموجودين وقاله له: "هستناك بره"، وبالفعل تعدى عليه عقب خروجه من الحفل بـ"حديدة" وهشم سيارته، وذلك بمساعدة آخرين، فوجهت له النيابة تهمة البلطجة وتعريض حياة الآخرين للخطر.



وقررت النيابة حبس شقيق كهربا، واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات والكشف الظاهري، وانتداب لجنة هندسية لفحص سيارة رضا البحراوي وحصر التلفيات.