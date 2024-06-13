الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

سفاح التجمع
سفاح التجمع

4 تهم وجهتها النيابة العامة لـ"سفاح التجمع" أمام المحكمة كان أبشعها نشوة معاشرة الموتى.. جاء ذلك في أمر إحالة المتهم "كريم. م. س"، الشهير بسفاح التجمع المتورط في قتل ثلاث فتيات وإلقاء جثثهن على الطريق الصحراوي ببورسعيد.

معاشرة جثث الموتى

جاء في أمر إحالة القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، مقيدة برقم 1279 لسنة 2024 القاهرة الجديدة، أن المتهم "كريم. م. س" 37 سنة، مدرس إنجليزي، في دائرة القطامية في أيام 15 نوفمبر 2023، و8 أبريل، و15 مايو 2024، قتل المجني عليهن نورا - مجهولة الهوية، رحمة أحمد صابر، وأميرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار.

قتل فتاة مجهولة تدعى نورا

جاءت التهم الموجهة له كالتالي أولًا:  في 15 نوفمبر، قتل المجني عليها نورا - مجهولة الهوية - بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها عقب معاشرتها جنسيًا بطريقة شاذة، وإلقاء جثتها عارية في الصحراء.

واقترنت تلك الجريمة بأنه قدم لها عقارًا مهدئًا "كويتابكس" لإعدام مقاومتها، وما أن بدأ في إحداث أثره باغتها بتطويق عنقها برابط ملابس كان قد أعده سلفًا جاذبًا طرفيه إلى أن تيقن من إزهاق روحها وبلغ مقصده.

كما قدم لها في نفس المكان والزمان للتعاطي بغير مقابل جوهرًا مخدرًا ميثافيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتعاطي جوهرًا مخدرًا ميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها.

مع سبق الإصرار

ثانيًا: رغبة ونشوة معاشرة الموتى وقتل المجني عليها رحمة أحمد صابر، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك عقب أن آواها في مسكنه واستغلها جنسيًا وأزهق روحها خلال معاشرتها جنسيًا بطريقة شاذة واستمر في معاشرتها جنسيًا وكان يصور تلك الوقائع بهاتفه المحمول، وذلك عقب أن قدم لها عقارًا مهدئًا كويتابكس لإعدام مقاومتها وما أن وقعت تحت تأثيره أطبق يديه على عنقها حتى فاضت روحها وبلغ مقصده. 

واقترن ذلك بأنه في ذات المكان والزمان قدم لها بغرض التعاطي جوهرًا مخدرًا وارتكب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي هي المجني عليها حيث استغل حاجتها للمأوى والمال وأواها في مسكنه واستغلها جنسيًا.

تكرار رغبة معاشرة الموتي 

ثالثًا: لتكرار رغبته في معاشرة الموتى بسبب مشاهدته الفيديوهات التي تجمعه بالمجني عليها الثانية، قتل المجني عليها أميرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها ليتمكن من معاشرة جثتها إشباعًا لرغبته المنحرفة فاستقطبها لمسكنه مقابل مواد مخدرة نظير معاشرتها جنسيًا.

وقدم لها عقارًا مهدئًا كويتابكس لإعدام مقاومتها، فطلبت الاحتفاظ بأخرى في حقيبتها،  وما أن وقعت تحت تأثير المخدر طوق جيدها برابطة عنق كان قد أعدها سلفًا جاذبًا طرفيها ثم علق جسدها إلى أن تيقن من إزهاق روحها وبلغ مقصده.

رابعًا.. حاز بقصد التعاطي ميتافيتامين ومخدر الحشيش.

وأمام المحكمة، أنكر المتهم التهم الموجهة له من قبل النيابة عقب توتره، ولم يجب على سؤال القاضي مرتين حتى حثه على الإجابة لأنه اعترف بارتكاب الوقائع أمام النيابة فرد قائلًا: لا، ولم يعلق.

 

أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة "سفاح التجمع" المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

جاء ذلك في بيان النيابة العامة في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.

الطريق الصحراوي معاشرة الموتى سفاح التجمع النيابة العامة القطامية م كريم محمد سليم ناصر

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