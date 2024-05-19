الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات من إطلاق الاحتلال النار على شاب فلسطينى (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات ترصد قوات الاحتلال وهي تطلق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شرق القدس.

 

ما يحدث في غزة يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني

وكان قد أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أن ما يحدث في غزة يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد مدير مباحث المحافظة الوسطى ومرافقه، إثر استهدافهما من طائرة مسيرة إسرائيلية، في دير البلح وسط قطاع غزة.

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