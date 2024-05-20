الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأولمبية المصرية": سننافس في 21 لعبة بأولمبياد باريس 2024

الأولمبية المصرية
الأولمبية المصرية

قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن كل الاتحادات الرياضية المصرية تستهدف التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس والفوز بميداليات إن أمكن.

وأضاف "العريان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الإعداد لأولمبياد باريس استثنائي لأنه استمر 3 أعوام فقط وليس 4 بسبب ظروف إقامة أولمبياد طوكيو الماضية التي جرى تأجيلها عاما بسبب جائحة كورونا.

المشاركة في أكبر عدد ممكن من الألعاب

وتابع: "نعد لاعبينا من خلال بطولات العالم والتصفيات المؤهلة، إذ ينافس في الأولمبياد نحو 10 آلاف و500 لاعب ولاعبة حول العالم من إجمالي 7 ملايين رياضي في 33 لعبة أولمبية، ولدى مصر 28 لعبة من الـ33".

وأوضح الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أنه للجنة عدة أهداف في كل دورة، وهي زيادة عدد اللاعبين واللاعبات المصريين للمشاركة في أكبر عدد ممكن من الألعاب، وحصد أكبر عدد من الأولمبياد، وسنشارك في أولمبياد باريس بأكبر عدد من اللاعبين بواقع 141 لاعب ولاعبة وسنصل في منتصف يونيو المقبل لأكثر من 150 لاعب ولاعبة وسننافس في نحو 21 أو 22 لعبة أولمبية".

شريف العريان الأولمبية المصرية الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية اولمبياد باريس 2024 ٢١ لعبة دورة الألعاب الأولمبية

مواد متعلقة

فى ذكرى وفاته.. محطات فنية فى حياة سمير صبرى (فيديو)

نصف مليون دولار كلمة السر.. حقيقة "الفيديو الفاضح" للفنانة السورية هبة نور

"موجة حارة شديدة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن تعازيه فى وفاة الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته

الأنف الأحمر.. محمد آدم: غالبية العروض تستخف بعقل المشاهد.. والنصوص الجذابة قليلة جدًا

د. أحمد لاشين أستاذ الدراسات الفارسية: مصر تدعم الفلسطينيين من منطلق وطنى.. وهى دولة عاقلة وسط «هوس دينى» يضرب المنطقة

"القاهرة الإخبارية": عمليات حزب الله على الحدود رد غير مباشر على تهديدات سموتريتش

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات من إطلاق الاحتلال النار على شاب فلسطينى (فيديو)

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

حقيقة فيديو تحطم طائرة الرئيس الإيرانى.. واللحظات الأخيرة قبل الحادث

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانى ومرافقيه من موقع تحطم الطائرة

مفاجأة غريبة.. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا