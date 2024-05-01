"الزراعة" تستعرض أخر تطورات موسم القطن 2024

أكد الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، استعداد وزارة الزراعة للموسم الزراعي الجديد، من جمع وحلج أقطان الإكثار وتسليم البذور للتقاوي وتجهيزها في محطات الغربلة والنقاوة وإجراء الاختبارات اللازمة قبل توزيعها، مع التأكيد على أهمية إنهاء هذه العمليات قبل بدء موسم الزراعة، أيضًا تحديد مناطق زراعة الأصناف وإصدار القرارات الوزارية المتعلقة بذلك.

تطورات المساحة المنزراعة في موسم القطن 2024

فيما يتعلق بآخر تطورات المساحات المنزرعة لموسم القطن 2024، يُشير إلى توسع الزراعة في الأصناف ذات الإنتاجية المرتفعة مثل سوبر جيزة وإكسترا جيزة، بالإضافة إلى التوسع التجاري في صنف جيزة 98، وتجرى حملات مكثفة لمراقبة الزراعات وضمان استمرارية العمليات الزراعية وتقديم الدعم والتوجيه للمزارعين، بما في ذلك مكافحة الآفات وتوفير المبيدات المناسبة.

هناك زيادة في المساحات المنزرعة بالقطن هذا الموسم، وتُعزى هذه الزيادة إلى تطبيق الممارسات الجديدة مثل التعاقدية وتوفير التقاوي وتحديد أسعار الضمان، مع التركيز على إعادة القطن المصري إلى مكانته السابقة وتعزيز إنتاجيته وجودة محصوله لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية بأسعار معقولة.

مساحات القطن المنزرعة

وقال أيضًا إن تقدم مساحات القطن المنزرعة حاليًا بزيادة عن الموسم الماضى، بسب تطبيق المنظومة الجديدة سواء من توفير التقاوى وتطبيق الزراعات التعاقدية وتوفير جميع التقاوي من بذرة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، وتحديد سعر ضمان في بداية الموسم، وهو 10،000 جنيه سعر ضمان لأقطان الوجه القبلى من أصناف جيزة 95 وجيزة 98 و12،000 جنيه لقنطار القطن في الوجه البحري، موضحًا أن وزارة الزراعة حريصة على عودة القطن المصرى إلى عرشه مرة أخرى، والتوسع فى المساحات المنزرعة منه، بالإضافة إلى نشر الأصناف الجديدة مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، ورفع كفاءة وإنتاجية زراعته فى مصر بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعات الوطنية بأجود الخامات وبأسعار مناسبة.