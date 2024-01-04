كيف تنجح مصر فى تنمية القطاع السياحى خلال 2024؟

قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة السابق، إنه يمكن تنويع المنتجات السياحية وتطوير عروض جذابة تستهدف فئات مختلفة من السياح، مثل السياح الطبيين، والسياح الرياضيين، والسياح الثقافيين، والسياح الذين يبحثون عن تجارب فريدة. هذا يمكن أن يساعد في جذب فئات جديدة من السياح وزيادة الإنفاق السياحي.

تعزيز التسويق الرقمي

وأضاف لـ"الدستور" أنه يمكن تعزيز جهود التسويق الرقمي للوجهات السياحية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الرقمية المستهدفة. كما يمكن استخدام البيانات والتحليلات لفهم سلوكيات السياح واستهدافهم بشكل أفضل.

تطوير البنية التحتية السياحية

وأكد أن تطوير البنية التحتية السياحية مثل المطارات والفنادق ووسائل النقل يمكن أن يزيد من جاذبية الوجهات السياحية ويسهم في زيادة أعداد السياح.

وأوضح أنه يمكن تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية لجذب السياح وزيادة الإقامة السياحية.

وأكد أن تشجيع سياحة الاستدامة يمكن أن يجذب السياح الباحثين عن تجارب سفر مستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.