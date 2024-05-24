انكسار الموجة الحارة.. وانخفاض درجات الحرارة بمعظم المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت الأسبوع الماضي، وكانت موجة استثنائية، حيث ارتفعت قيم الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 6 لـ8 درجات.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن اليوم وغدًا سيشهدان انخفاضًا في قيم الحرارة وانكسارًا للموجة الحارَّة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الكتل الهوائية ستكون شمالية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل ستكون معتدلة في درجات حرارتها.

امتداد منخفض جوي

وتابعت: "سيؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي، وهذا المنخفض سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتساعد على انخفاض قيم الحرارة لنعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، فهي أجواء ربيعية حارَّة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

ونوهت بأننا نقترب من فصل الصيف، وهذا الوقت من العام تكون سماته أقرب لفصل الصيف، حيث إننا نتحول من طقس شديد الحرارة لطقس حار ربيعي خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.