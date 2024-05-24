تبدأ درجات الحرارة اليوم في التراجع، وفق توقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، بعد أن سيطرت موجة شديدة الحرارة على كافة المحافظات تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية على أغلب المحافظات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 24- 5-2024 | درجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يسود الطقس الحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل ليلًا، بينما يكون الطقس على شمال الصعيد،، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلًا يكون مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة تراجعًا بنحو من 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في الإسكندرية أن يكون الطقس مائل للحرارة على الإسكندرية والسواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلًا، مع تسجيل تراجع واضح في درجات الحرارة بعد انتهاء موجة الطقس الحار التي استمرت أسبوع.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة.

السواحل الشمالية 27 درجة.

شمال الصعيد 36 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة.

جنوب سيناء 39 درجة.