البحرية الأمريكية: نعمل جديًا للحفاظ على السلام بالمحيطين الهندى والهادئ

قالت البحرية الأمريكية، إننا نأخذ على محمل الجد مسئولية الحفاظ على السلام في المحيطين الهندي والهادئ، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قواتنا تصدت لمئات الصواريخ والمسيرات التي أطلقها الحوثيون

وكان وزير البحرية الأمريكية، قد قال في تصريحات سابقة، إن قواتنا تصدت لمئات الصواريخ والمسيرات التي أطلقها الحوثيون خلال الأشهر الستة الماضية، موضحًا أن أكثر من 300 هجوم استهدف السفن الحربية للولايات المتحدة وحلفاءها في البحر الأحمر.

وأضاف وزير البحرية، أن القوات الأمريكية بالبحر الأبيض المتوسط أسقطت أخيرًا عدة صواريخ باليستية إيرانية موجهة نحو إسرائيل.