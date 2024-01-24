الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرية الأمريكية تسقط صواريخ أطلقها الحوثيون على سفن ترفع العلم الأمريكى

الحوثي
الحوثي

أسقطت البحرية الأمريكية صاروخين أطلقهما الحوثيون المدعومين من إيران، اليوم الأربعاء، على سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع العلم الأمريكي والمملوكة والمدارة، والتي كانت تعمل في خليج عدن في ذلك الوقت، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين. 

وقال المسؤولون إن السفينة يو إس إس غرافيلي، التي كانت قريبة في ذلك الوقت، أسقطت صاروخين وسقط أحدهما في الماء. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إنه لم تقع إصابات أو أضرار بالسفينة.

الهجوم الصاروخي هو أول إطلاق ناجح للحوثي 

 

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البيت الأبيض: نعمل على منع وصول السلاح لمناطق سيطرة الحوثى

 

ويعد الهجوم الصاروخي هو أول إطلاق ناجح للحوثيين منذ 18 يناير، ويأتي بعد أيام فقط من شن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد ثمانية أهداف للحوثيين في اليمن. وتحاول الولايات المتحدة أيضًا تدمير صواريخ الحوثيين على الأرض في اليمن. 

 حيث ترى أن الحوثي تستعد لإطلاقها، وقد نجحت في استهداف العديد منها في الأسابيع الأخيرة. 

ويقول الحوثيون إنهم ينتقمون من إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة ضد حماس.

وكانت السفينة M/V Maersk Detroit تسافر مع Maersk Chesapeake وقت الهجمات الصاروخية يوم الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عن شركة Maersk. وعادت السفينتان من رحلتهما المقررة بعد أن شهدتا “انفجارات” في طريقهما نحو البحر الأحمر يوم الأربعاء، بحسب الشركة.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوات للتحرك نحو عمليات أكثر "استهدافا" في غزة. 
وكان قد رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي التعليق على تقارير عن وقوع إصابات جماعية في ملجأ للأمم المتحدة في خان يونس يوم الأربعاء، لكنه قال إن القوات الإسرائيلية "اتخذت خطوات لنقل عملياتها"، بما في ذلك التحرك نحو عمليات أكثر "استهدافا" .

"كما أن العمليات منخفضة الشدة لا تعني عدم الشدة، وحتى في بيئة منخفضة الشدة - مرة أخرى، لن أتحدث باسمهم - ولكن من تجربتنا الخاصة، حتى في العمليات منخفضة الشدة، لا تزال وقال لشبكة CNN: "سيكون هناك قتال، وسيظل هناك قتال، وسيظل هناك ضحايا".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد قصف ملجأ في مدينة غزة الجنوبية.

البحرية الأمريكية صاروخين إيران الحاويات سفينة

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