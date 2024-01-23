البيت الأبيض: نعمل على منع وصول السلاح لمناطق سيطرة الحوثى

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على منع تدفق السلاح لمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، للحد من قدرتهم على شن هجمات.

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "نخوض عملية دبلوماسية مع إسرائيل والقادة في لبنان لتفادي تصعيد النزاع"، لافتًا إلى أن العمليات في البحر الأحمر تستهدف عرقلة قدرة الحوثيين على شن هجمات ضد السفن.

أردف: "لا نريد لحماس أن تحكم غزة ونتفق مع نظرائنا الإسرائيليين في هذا الشأن"، مؤكدًا معارضة تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية في غزة، وهو ما أعلنه للجانب الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكدا أن هدف بلديهما هو حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر من خطر هجمات الحوثيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، في أحدث تحرك ضد الميليشيا التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

بدورهم، أكد الحوثيون أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات على مواقع في صنعاء وفي عدد من محافظات اليمن فجر الثلاثاء.