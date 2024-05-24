روسيا: تنظيم داعش يقف وراء الهجوم الدامي على قاعة الحفلات الموسيقية

أعلنت روسيا، أن تنظيم داعش الإرهابي يقف وراء الهجوم الدامي على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مقتل 140 شخصًا وإصابة 80 آخرين

وكان إرهابيون هاجموا في مارس الماضي قاعة مدينة كروكوس خارج موسكو، مما أسفر عن مقتل 140 شخصًا وإصابة 80 آخرين بجروح خطيرة.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم وقال مسؤولون أمريكيون إن لديهم معلومات استخباراتية تظهر أن فرع التنظيم في أفغانستان، تنظيم داعش في خراسان، أو داعش خراسان، نفذ الهجوم.