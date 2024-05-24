ضرورة التحرك لوقف إطلاق النار.. دعم مصرى لا متناهٍ للفلسطينيين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يرصد الدعم المصري للفلسطينيين.

الدعم المصرى للفلسطينيين

وتضمن التقرير عدة نقاط أبرزها:

- مصر تعلن اعتزامها التدخل لدعم الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

- الدعم المصري يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية بغزة.

- مصر تؤكد أن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

- الممارسات الإسرائيلية خلقت ظروفًا غير قابلة للحياة في غزة.

- مصر تطالب بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

- مصر تدعو إسرائيل لتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

- مصر تشدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

- مصر تدعو إسرائيل لعدم اقتراف أى انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

- مصر تجدد مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار في غزة.

- تأكيد مصري على ضرورة وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.