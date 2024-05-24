الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضرورة التحرك لوقف إطلاق النار.. دعم مصرى لا متناهٍ للفلسطينيين

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات المصرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يرصد الدعم المصري للفلسطينيين.

الدعم المصرى للفلسطينيين

وتضمن التقرير عدة نقاط أبرزها:

- مصر تعلن اعتزامها التدخل لدعم الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

- الدعم المصري يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية بغزة.

- مصر تؤكد أن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

- الممارسات الإسرائيلية خلقت ظروفًا غير قابلة للحياة في غزة.

- مصر تطالب بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

- مصر تدعو إسرائيل لتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

- مصر تشدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

- مصر تدعو إسرائيل لعدم اقتراف أى انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

- مصر تجدد مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار في غزة.

- تأكيد مصري على ضرورة وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

الدعم المصري الدعم المصري لفلسطين الدعم المصري للفلسطينيين وقف إطلاق النار ضرورة التحرك لوقف إطلاق النار مصر الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

باحثة: القضية الفلسطينية أولوية للأمن القومى المصرى

حزب الريادة: مصر ضحت من أجل القضية الفلسطينية

فرحات: مصر تتعامل مع سيل من الأكاذيب لمنع تصدير صور مغلوطة حول القضية الفلسطينية

تهدئة ووقف إطلاق النار.. خارطة الطريق المصرية لحل القضية الفلسطينية

شكرى يتوجه إلى باريس لبحث تطورات الوضع فى غزة

روسيا: تنظيم داعش يقف وراء الهجوم الدامى على قاعة الحفلات الموسيقية

البحرية الأمريكية: نعمل جديًا للحفاظ على السلام بالمحيطين الهندى والهادئ

"القاهرة الإخبارية": أذربيجان تسيطر على أربع قرى على الحدود مع أرمينيا

الأكثر قراءة

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية