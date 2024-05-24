باحثة: القضية الفلسطينية أولوية للأمن القومى المصرى

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة وقبلها وعلى مدار التاريخ، وهي تعطي القضية الفلسطينية أولوية أولى للأمن القومي المصري، وذلك من خلال التأكيد على الحل الجذري وهو حل الدولتين، باعتباره الحل الأساسي لكل الأزمات الأخرى.

إيصال المساعدات الإنسانية

وأضافت حسن، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كان لها دور كبير في العمليات التفاوضية أو الوساطة، وكذلك على مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية من مستوى القيادة السياسية ووزير الخارجية المصري، وأيضًا على مستوى القانون الدولي.

وأشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن القانون الدولي يؤكد إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، وفتح المعابر الأساسية، وبالتالي الدولة المصرية كان لها دور أساسي في إحداث زخم نحو القضية الفلسطينية، وإحداث تغيرات عالمية في التعاطي مع القضية الفلسطينية والنظرة إلى أسبابها، من خلال التأكيد على أهمية عدم تصفية القضية الفلسطينية.