حزب الريادة: مصر ضحت من أجل القضية الفلسطينية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة في النكبة الأولى عام 1948 داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ضحت من أجل القضية الفلسطينية، وتعتبر قضيتنا الأولى.

أضاف حسنين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للسلام منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، من خلال قمة القاهرة للسلام، مشيرًا إلى أن مصر على مدار 4 حروب سابقة لإسرائيل في غزة كانت الدولة الوحيدة التي تتدخل لوقف القتال بين الطرفين.

حق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

تابع: "أول مرة تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السيسي عقب توليه الرئاسة الأمريكية، وشكره على وساطته بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي"، مؤكدًا أن دور مصر هو أساس الإتزان بمنطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يزايد على دورها أحد.

أوضح رئيس حزب الريادة، أن دور مصر يمكن رصده من خلال دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفتح معبر رفح، وفتح المستشفيات المصرية للأشقاء الفلسطينيين، فضلًا عن الوساطة مع الدولة الشقيقة قطر، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.