الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد أبرز المعلومات عن محكمة العدل الدولية (فيديو)

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد معلومات مهمة عن محكمة العدل الدولية.

 

محكمة العدل الدولية:

أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة.

تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

لا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية.

تتعامل مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة.

تفصل في اتهام دول لأخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

اتفاقية الإبادة الجماعية تمنح المحكمة الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات.

اتفاقية الإبادة الجماعية تلزم جميع الدول الموقعة بعدم ارتكابها ومنعها والمعاقبة عليها.

الإبادة الجماعية تعرف بأنها الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة التعامل مع النزاعات بين الدول الامم المتحدة أعلى هيئة قانونية

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