رئيس تحرير الجمهورية: مصر تدخلت فى الوساطة نتيجة إلحاح شديد من أمريكا وإسرائيل

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن إسرائيل قائمة على كذبة كبرى، واحتلال أرض ليست أرضها، وجزء من مكونات دولة الاحتلال ومنهجها هو الكذب، وفرض ما يعتبروه واقعًا بالكذب، لذلك فإن ما يطلقونه من أكاذيب نحن تعودنا عليه.

مصر تدخلت في الوساطة نتيجة إلحاح شديد من أمريكا وإسرائيل

وأضاف أيوب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم كله يرى الجهود المصرية في الوساطة ويحترمها ويقدرها، لافتًا إلى أن العالم كله لجأ للدولة المصرية خلال الشهور الماضية من أجل التدخل لتحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأشار رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إلى أن مصر تدخلت في الوساطة نتيجة إلحاح شديد من أمريكا وإسرائيل لمعرفتهم بالخبرة المصرية، مؤكدًا أن مصر لا تدخر جهدًا على الإطلاق، حيث إننا وصلنا لموافقة حماس على الورقة المصرية، وأصبحت هناك فرحة من أهالي غزة على موافقة حماس، لكن إسرائيل تدخلت وقررت نسف كل هذه المحاولات ببدء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وادعاء أن هناك تغييرًا بورقة المفاوضات.