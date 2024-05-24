الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس تحرير الجمهورية: مصر تدخلت فى الوساطة نتيجة إلحاح شديد من أمريكا وإسرائيل

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد أيوب

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن إسرائيل قائمة على كذبة كبرى، واحتلال أرض ليست أرضها، وجزء من مكونات دولة الاحتلال ومنهجها هو الكذب، وفرض ما يعتبروه واقعًا بالكذب، لذلك فإن ما يطلقونه من أكاذيب نحن تعودنا عليه.

 

مصر تدخلت في الوساطة نتيجة إلحاح شديد من أمريكا وإسرائيل

وأضاف أيوب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم كله يرى الجهود المصرية في الوساطة ويحترمها ويقدرها، لافتًا إلى أن العالم كله لجأ للدولة المصرية خلال الشهور الماضية من أجل التدخل لتحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأشار رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إلى أن مصر تدخلت في الوساطة نتيجة إلحاح شديد من أمريكا وإسرائيل لمعرفتهم بالخبرة المصرية، مؤكدًا أن مصر لا تدخر جهدًا على الإطلاق، حيث إننا وصلنا لموافقة حماس على الورقة المصرية، وأصبحت هناك فرحة من أهالي غزة على موافقة حماس، لكن إسرائيل تدخلت وقررت نسف كل هذه المحاولات ببدء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وادعاء أن هناك تغييرًا بورقة المفاوضات.  

إسرائيل كذبة كبرى مكونات دولة الاحتلال الكذب رئيس تحرير جريدة الجمهورية أحمد أيوب الاحتلال دولة الاحتلال

مواد متعلقة

باحثة: القضية الفلسطينية أولوية للأمن القومى المصرى

حزب الريادة: مصر ضحت من أجل القضية الفلسطينية

فرحات: مصر تتعامل مع سيل من الأكاذيب لمنع تصدير صور مغلوطة حول القضية الفلسطينية

تهدئة ووقف إطلاق النار.. خارطة الطريق المصرية لحل القضية الفلسطينية

شكرى يتوجه إلى باريس لبحث تطورات الوضع فى غزة

روسيا: تنظيم داعش يقف وراء الهجوم الدامى على قاعة الحفلات الموسيقية

البحرية الأمريكية: نعمل جديًا للحفاظ على السلام بالمحيطين الهندى والهادئ

"القاهرة الإخبارية": أذربيجان تسيطر على أربع قرى على الحدود مع أرمينيا

الأكثر قراءة

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية