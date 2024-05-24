الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشعب الديمقراطى": إسرائيل منهجها الكذب.. ومصر قامت بجهود مضنية لإحلال السلام

خالد فؤاد
خالد فؤاد

قال خالد فؤاد، رئيس حزب "الشعب الديمقراطي"، إن الممارسات الإسرائيلية لا تنفصل إطلاقًا قولًا وفعلًا، مشددًا على أنها منذ بداية الأزمة تعتمد على التلفيق والأكاذيب، وحليفها الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تمدها بأسلحة القتل والدمار ضد العزّل والأطفال والشيوخ بزعم أن حماس قتلت وعذَّبت، وهو أمر ملفق تمامًا.

وأضاف فؤاد، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لم يكن لها يد في هذه الأزمة ولم تبدأها، لكن قامت بقدرة ونزاهة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن منذ البداية المساندة للشعب الفلسطيني، وجهود السلام وبسط السلام كونه شريكا أساسيا في المفاوضات وليس وسيطا.

مصر شريك فى أمن وسلامة الإقليم

وأكد رئيس حزب "الشعب الديمقراطي": إننا أصحاب حق وصدارة ومسئولية في إقليم الشرق الأوسط منذ قرون، لافتًا إلى أن مصر شريك في أمن وسلامة الإقليم وليس وسيطًا، معقبًا: "مصر وأحزابها بكل ما لديها من قدرات على الوصول إلى الطبقات الشعبية المختلفة، تترجم وتوضح لهم الضلالات التي قد تكون منتشرة في بعض وسائل الإعلام التي تعتمد على التضليل والتلفيق من أجل إدخال الغش على المواطنين المصريين وأيضًا الشعوب العربية".

ونوه رئيس حزب "الشعب الديمقراطي" بأن إسرائيل منهجها الكذب، مشددًا على أن مصر قامت بنزاهة وجهود مضنية من أجل إحلال السلام، مؤكدًا أن الاستقرار الداخلي في مصر إحدى ركائز قوتنا لأجل بسط السلام في الشرق الأوسط.

إسرائيل إسرائيل منهجها الكذب جهود مضنية لإحلال السلام مصر الشعب الديمقراطي رئيس حزب الشعب الديمقراطي خالد فؤاد

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