مراسل "إكسترا نيوز": العمليات العسكرية الإسرائيلية تقترب من وسط رفح الفلسطينية

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، إن العمليات العسكرية من قبل قوات الاحتلال مستمرة على رفح الفلسطينية على وشك الوصول لقلب مدينة رفح بشكل مباشر، خاصة حي الشابورة وحي البرازيل اللذين بهما كثافة سكانية مرتفعة.

وأضاف الغنام، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتحدث عن عدد وأرقام محددة بالنسبة للنازحين الذين تركوا مدينة رفح واقعيًا، وعمليًا وصلوا لـ900 ألف نازح، وغادروا إلى أماكن بها نازحون من الأساس.

مليون مواطن فلسطيني يتكدسون في مكان واحد

وأوضح مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح أن هناك مليون مواطن فلسطيني يتكدسون في مكان واحد بطول 12 كم في ظل غياب الخدمات، كما كذبت الأمم المتحدة حديث إسرائيل حول تقديم الخدمات للنازحين قبل مغادرتهم للمناطق التي يقطنون بها.