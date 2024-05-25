السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال شرقى رفح

قصف
قصف

أعلنت فصائل فلسطينية عن قصف تجمعٍ لجنود وآليات الاحتلال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في نبأٍ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

اعتقال فلسطينيين من ضاحية شويكة شمال طولكرم

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وبلدة رامين بالضفة الغربية.

واقتحمت آليات الاحتلال ضاحية شويكة من المحور الغربي لمدينة طولكرم، وجابت شوارعها، في الوقت الذي اقتحمت قوة أخرى بلدة رامين، وداهمت عددًا من منازل المواطنين فيها.

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