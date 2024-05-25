السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

20 شهيدًا بينهم أطفال ونساء فى غارات للاحتلال على شمال مدينة غزة

شهداء غزة- أرشيفية
شهداء غزة- أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 20 فسطينيًا بينهم أطفال ونساء في غارات للاحتلال على شمال مدينة غزة، بحسب نبأ عاجل نقلته لقناة "القاهرة الإخبارية". 

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ فجر اليوم السبت، حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مسببًا كارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

 

وكالة الأنباء الفلسطينية 20 شهيدا مدينة غزة غارات أطفال ونساء

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