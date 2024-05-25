السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز

"إكسترا نيوز": قطاع غزة بالكامل لا يوجد به مكان آمن للنازحين الفلسطينيين

جريدة الدستور

كشف كريم رجب مراسل "إكسترا نيوز"، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك استمرارًا للعمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية واستطاعت القوات الإسرائيلية أن توسع من عملها العسكري بعدما سيطرت على عدد من المناطق من بينها حي السلام والبرازيل والتنورة وكذلك أيضًا الشرق خربت العدس.

وأضاف أن هناك قصفًا لبعض المناطق في مخيم الشبورة والذي يقع في وسط مدينة رفح الفلسطينية وهذا القصف يتم بطريقة مكثفة وأيضًا هناك تحليق للطائرات العسكرية وأيضًا طائرات الاستطلاع التي أيضًا أسقطت شهيدًا خلال هذا اليوم في مفترق كيرفي وسط مدينة رفح.

وأشار إلى أنه في منطقة المواصي وهذه المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال للنزوح إليها باعتبارها من المناطق الآمنة لسكان مدينة رفح بالذهاب إليها، ولكن اليوم كان هناك قصف لهذه المنطقة هي الأخرى، ومن ثم فإن قطاع غزة بالكامل لا يوجد به مكان آمن يستطيع النازحون وسكانه أن يذهبوا إليه في ظل هذا القصف.

اكسترا نيوز معبر رفح كريم رجب رفح

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