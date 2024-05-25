السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا بصاروخ موجّه فى المرج جنوبى لبنان

تفجير دبابة ميركافا
تفجير دبابة ميركافا

قال "حزب الله"، في بيان: "إننا دمرنا بصاروخ موجّه دبابة ميركافا في موقع المرج جنوبي لبنان، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح"، حسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأعلن حزب الله، أمس، عن أنه هاجم دبابة ميركافا في حرش شتولا، بديلة عن الدبابة التي ‏تم تدميرها، واستهدفوها بالصواريخ الموجّهة أثناء تحرّكها، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها ‏ووقوع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، وعند رصد تحرّك جنود العدو حول الدبابة المدمّرة استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة.

حزب الله جنوبي لبنان دبابة ميركافا الدبابة المدم رة قذائف المدفعي ة المقاومة الإسلامية

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