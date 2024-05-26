خبيرة سياسية: مصر تتحرك فى 3 مسارات لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ في العلوم السياسية، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية سواء من خلال التصريحات أو التحركات على كل المستويات الإقليمية والدولية يرسخ رؤية مصر، ومرجعيتها لأولوية القضية الفلسطينية، وأبعاد الحل الشامل والعادل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر رؤيتها السياسية تجاه القضية الفلسطينية تجرى على 3 مسارات، المسار الأول سياسي، ومتعلق بعمليات التفاوض والحل الشامل ووجود دولة فلسطينية على حدود 1967، والمسار الثاني الإغاثي والإنساني، يتمثل في التزام القاهرة بإرسال المواد الإغاثية بشكل واضح ومستمر ومستدام.

القضية الفلسطينية على المستويين الإنساني والسياسي

وأشارت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المسار الأخير يتمثل في الدور القانوني، موضحة أن الدولة المصرية تتمسك بالشق القانوني ومبادئ القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف لإدارة الصراع، موضحة أن هناك تنسيقات بين القاهرة وكل القوى الدولية في ملف القضية الفلسطينية على المستويين الإنساني والسياسي.