عاجل| بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

أعلن عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن استمرار الحكومة في دعم الخبز المدعم على بطاقات التموين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ذلك في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم حوالي 125 قرشًا، بينما تطرحه وزارة التموين على البطاقات بسعر 5 قروش فقط، متحملةً فارق التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وذكر السلاموني أن خلط نسبة 20% من الذرة مع القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، وتوفير ما يقرب من 600 مليون دولار، يقلل من فجوة استيراد القمح من الخارج.

وأشار إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من القمح لتلبية احتياجات الخبز المدعم، بسبب العجز في الإنتاج المحلي.

دعم الخبز

وأشاد السلاموني بتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الخبز، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا على استمرار طرحه بسعر 5 قروش للرغيف.

ولفت إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية، من خلال التوسع في المشروعات القومية، ومنها المشروع القومي للصوامع.

وذكر أن سعة تخزين القمح داخل الصوامع زادت إلى ما يقرب من 5 ملايين طن، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن قبل عام 2014.

وأوضح أن نسبة الفاقد من القمح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين، بينما ساهم المشروع القومي للصوامع في الحد من هذه الخسائر، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بالسلع الاستراتيجية، خاصة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وذكر أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لنجاح موسم توريد القمح المحلي للعام الجاري 2024، منها زيادة سعر إردب القمح إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد.

وتوقع توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 3.8 مليون طن قمح محلي هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.