الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

95 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

حملات تموينية
حملات تموينية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 95 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة بتحرير 95 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تكثيف الحملات التموينية

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

من جهته، وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بفرض الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مقصر أو متخاذل عن العمل، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تجربة احتفالية سلسة ومريحة للجميع.

وعلاوة على ذلك، تم تكثيف جهود إدارات المراقبة الصحية والتموينية والطب البيطري سلامة الغذاء لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، وتم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة خلال هذا الأسبوع، بهدف التأكد من صحة وجودة الأغذية المقدمة في المطاعم والمحلات التجارية وضمان سلامتها للمستهلكين.

مباحث التموين بالغربية مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة مخالفة تموينية تلاعب في الأوزان أصحاب المخالفات

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