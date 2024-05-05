الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

ضبط ومصادرة 595 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة بالغربية

رنجة غير صالحة بالغربية
رنجة غير صالحة بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية 595 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تزامنًا مع احتفالات شم النسيم وعيد القيامة.

كان الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجانًا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية، وتم رصد 595 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وجرى تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها، للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

من جهته، وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بفرض الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مقصر أو متخاذل عن العمل، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تجربة احتفالية سلسة ومريحة للجميع.

وعلاوة على ذلك، تم تكثيف جهود إدارات المراقبة الصحية والتموينية والطب البيطري لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة خلال هذا الأسبوع، بهدف التأكد من صحة وجودة الأغذية المقدمة في المطاعم والمحلات التجارية وضمان سلامتها للمستهلكين.

وأشار رحمي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع وتوفير بيئة مناسبة للاحتفالات الدينية، وتعكس تلك الجهود التعاون الوثيق بين الوحدات المحلية والمؤسسات الدينية والخدمية والمجتمع المحلي في طنطا.

مديرية الطب البيطرى بالغربية لحوم مذبوحة خارج المجازر مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية أسماك مدخنة مجهولة المصدر غير صالح للاستهلاك اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة أحتفالات شم النسيم وعيد القيامة

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