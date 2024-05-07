الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنظيم معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالغربية

المعرض
المعرض

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، جمعية الأورمان، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجانا على 350 أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية بأبناء عدد 5 قرى بمركز زفتى.

وقال أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الغربية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى حانوت وكفر الجنيدى وكفر السنادية وحنون وسندبسط بمركز زفتى، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تنظيم معارض الأثاث المنزلى 

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبيرفى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.  

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية جمعية الأورمان معرض لتوزيع الأثاث ممدوح شعبان بمحافظة الغربية

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