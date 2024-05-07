الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 12 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بالمحلة الكبري

تموين الغربية
تموين الغربية

حررت مديرية التموين بالغربية، 12 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر المحلة الكبري، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في المحلة الكبري، وذلك بالتعاون مع عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وحازم طه مدير إدارة تموين المحلة الكبري، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

أبرز المخالفات التي ضبطتها الحملة

 وحررت الحملة 12 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة. 

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.

 كما وجه بفرض الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مقصر أو متخاذل عن العمل، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تجربة احتفالية سلسة ومريحة للجميع.

وعلاوة على ذلك، تم تكثيف جهود إدارات المراقبة الصحية والتموينية والطب البيطري سلامة الغذاء لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، بهدف التأكد من صحة وجودة الأغذية المقدمة في المطاعم والمحلات التجارية وضمان سلامتها للمستهلكين.

أصحاب مخابز بلدية وسياحية مركز وبندر المحلة الكبرى مديرية التموين بمحافظة الغربية إدارة تموين إنتاج خبز ناقص الوزن

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