الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 7500 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

نظافة
نظافة

تمكنت مراكز ومدن محافظة الغربية، من رفع 7500 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

دعم منظومة النظافة للمساهمة في تحسين الأداء 

وأوضح محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجَّه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والمدن والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمراكز والمدن والقرى، من قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، ورفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمراكز الثمانية.

وكانت الحدائق العامة والمتنزهات في محافظة الغربية، قد استقبلت المواطنين المحتفلين بأعياد الربيع بأجواء مليئة بالفرح والمرح، وخرج الآلاف من الأشخاص، أمس الإثنين، للاستمتاع بأجواء الربيع والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والفنية المتنوعة، حيث استخدم المحتفلون مكبرات الصوت على كورنيش النيل في مراكز كفر الزيات وزفتي وسمنود لتعزيز أجواء الفرح والمرح.

وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات في مدينة طنطا توافدًا ملحوظًا للعائلات والأسر الراغبة في احتفالات عيد الربيع "شم النسيم"، وامتلأت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمحتفلين الذين اختاروا الاحتفال في الحدائق والمتنزهات المختلفة بالمدينة. وقد قامت الأسر بفرش الأراضي وتناول البيض الملون، فيما توجه آخرون إلى النوادي التابعة للهيئات المختلفة. ولم يتوانَ بعض الأفراد عن زيارة الملاهي والقرى السياحية في مدن المحافظة لقضاء أوقات ممتعة وترفيهية

قمامه ومخلفات المراكز والمدن والأحياء تراكمات أتربة منظومة النظافة الطرق والشوارع

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