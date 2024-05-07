الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 55 مخالفة تموينية بمراكز ومدن محافظة الغربية

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 55 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة بتحرير 55 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية 

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد قال إن جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة للبيع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه شدد على مديرية التموين بضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب كل المستويات.

وطالب محافظ الغربية جميع قيادات المحافظة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين أولًا بأول من خلال بوابة شكاوى المحافظة.

كما وجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازات الرسمية.

مباحث التموين بالغربية إطار إحكام الرقابة على الأسواق مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة مدير مباحث التموين بالغربية وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابات المختصة

مواد متعلقة

رفع 7500 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

تحرير 12 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بالمحلة الكبري

فعاليات ترفيهية متنوعة في حدائق الغربية بمناسبة شم النسيم

شم النسيم ينعش القلوب فى الغربية.. زحام على ضفاف النيل

19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

إقبال كبير على كورنيش النيل فى الغربية خلال الساعات الأولى لإجازة شم النسيم

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع السنطة بالغربية

محافظ الغربية يتابع جاهزية الحدائق والمنتزهات والكورنيش لشم النسيم

الأكثر قراءة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

بعد ضبطه متلبسًا.. مجدى شطة: "السلاح بتاعى والمخدرات مش بتاعتى"

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة