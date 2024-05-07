تحرير 55 مخالفة تموينية بمراكز ومدن محافظة الغربية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 55 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة بتحرير 55 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد قال إن جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة للبيع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه شدد على مديرية التموين بضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب كل المستويات.

وطالب محافظ الغربية جميع قيادات المحافظة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين أولًا بأول من خلال بوابة شكاوى المحافظة.

كما وجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازات الرسمية.