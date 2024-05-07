الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

10 مراكز لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بكوم حمادة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حماده فى محافظة البحيرة على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بمدينه كوم حمادة والقرى التابعه والبالغ عددها 10مراكز لإستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024،  فى جميع أنحاء مركز ومدينة كوم حماده. 

منظومة العمل لتلقي طلبات التصالح

تفقد اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حماده صباح اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكوم حمادة، لمتابعة منظومة العمل لتلقي طلبات التصالح وبرفقته الصافي علوان سكرتير عام المركز ورمضان بكر مدير المركز التكنولوجي، موجهًا بتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  في هذا الشأن بما يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد

وأشار اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حماده أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مؤكدًا أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات.

وأكد “الجندي” على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

قانون اللتصالح البناء على أراضي زراعية محافظة البحيرة كوم حمادة المركز التكنولوجي

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