الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الجندي يتابع استعدادات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بكوم حمادة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

ترأس صباح اليوم اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، اجتماعًا تنسيقيًا في مقر مكتبة بديوان عام الوحدة المحلية للتأكيد على الاستعدادات النهائية والجاهزية التامة لبدء تلقي طلبات التصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء.

ومن المقرر أن يبدأ هذا الإجراء غدًا الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023. 

حضر الاجتماع سكرتير عام المركز ونواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، بالإضافة إلى مهندسي الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي والتحول الرقمي، وعدد من الإدارات المختصة بالوحدة داخل جميع أنحاء مدن وقرى مركز كوم حمادة.

وتابع اللواء محسن الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة الانتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية بالوحدة المحلية، لتحقيق المستهدف من القانون وضمان سرعة انجاز الملفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وفي إطار توجيهات وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

كما أشار اللواء محسن الجندي إلى أن الاجتماع تناول عرض آليات العمل من خلال المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية، وكذلك عرض لخطوات تقديم الخدمة وصلاحيات كل إدارة في التعامل مع الطلب المقدم، مشيرا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بالمدينة والوحدات القروية لاستقبال طلبات التصالح، مؤكدًا ضرورة العمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات على المواطنين للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، مؤكدا أنه تم التنبيه بحسن التعامل مع  المواطنين خلال تواجدهم داخل المركز التكنولوجي،  مع العمل على التوعية لهم بكيفية تجهيز الملفات واستكمال الأوراق المطلوبة.

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