حول منزله لمصنع حشيش.. حبس عاطل 4 أيام فى البحيرة

قرر المستشار إبراهيم المنشاوى، رئيس نيابة كوم حمادة، برئاسة المستشار حسام أبو شليب، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد فترة حبسه في المواعيد القانونية.

يأتي ذلك على خلفية قيامه باتخاذ منزله مصنعًا لتصنيع مخدر "الحشيش"، حيث تم ضبطه بحوزته 13 كيلوجراما من مخدر الحشيش، وأدوات التصنيع، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

وتمت العملية بالتعاون بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وضباط قطاع الأمن العام، حيث تم كشف الجهود لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من ضباط الأمن العام يفيد بورود معلومات تفيد بقيام عاطل بتصنيع وترويج مخدر الحشيش، وذلك في منزله بدائرة مركز بدر والمناطق المجاورة. وبعد التأكد من صحة المعلومات المتوافرة، واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم من قبل ضباط قطاع الأمن العام بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة. وقد تم ضبط المتهم وبحوزته 13 كيلوجراما من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى أدوات التصنيع وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

واعترف المتهم بحيازته المخدرات بهدف التجارة، وبالسلاح بهدف الدفاع عن نشاطه الإجرامي. وتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في المواعيد القانونية.